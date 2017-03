Geblesseerde Tomasevic (KV Oostende) mist bekerfinale en Play-off I

De 27-jarige Montenegrijn is wellicht twee maanden out, maar een operatie is niet nodig. Dat heeft KVO maandag op Twitter bekendgemaakt. Yves Vanderhaeghe moest zondag de geblesseerde Tomasevic iets voor het uur vervangen. De KVO-coach liet de verdediger dit seizoen in 21 wedstrijden opdraven.

Door de blessure mist Tomasevic de eerste bekerfinale in de geschiedenis van de kustploeg, zaterdag in het Koning Boudewijnstadion tegen Zulte Waregem. Verder ziet de Montenegrijn ook Play-off I aan zich voorbijgaan.

(Belga)