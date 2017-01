Het gastland, met KV Oostende-doelman Didier Ovono tussen de palen, kwam in de 54ste minuut op voorsprong via Borussia Dortmund-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang. Maar het venijn zat in de staart voor Gabon, want in de blessuretijd (90.+1) lukte Juary Soares de gelijkmaker.

Later op de avond staat de tweede wedstrijd in groep A op het programma in hetzelfde stadion, waar op 5 februari de finale afgewerkt wordt. Om 20u speelt het Kameroen van Hugo Broos tegen Burkina Faso. (Belga)