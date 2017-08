FC Nantes presenteert Yassine El Ghanassy als nieuwe aanwinst

"Ik heb heel veel zin om me hier te bewijzen", legde El Ghanassy uit bij zijn voorstelling. "Nantes is een grote naam in het Franse voetbal. Ik heb moeilijke periodes gehad in mijn carrière, maar dat is nu voorbij. Bij Oostende heb ik een sterk seizoen achter de rug. We plaatsten ons voor de Europa League, waarin Marseille te sterk was. Die uitschakeling heeft een rol gespeeld om te vertrekken. Ik wou van lucht veranderen."

Guillaume Gillet was vorig seizoen de aanvoerder van Nantes, maar vertrok deze zomer naar het Griekse Olympiakos. "Guillaume heeft me alleen maar goede dingen over Nantes verteld", vervolgde El Ghanassy. "Hij zei me dat ik niet moest twijfelen. Ik ben er zeker van dat ik de juiste keuze maak door naar hier te komen."

De 27-jarige El Ghanassy heeft er al een woelige carrière opzitten. AA Gent plukt het jeugdproduct van La Louvière in 2008 weg op Tivoli. Na enkele topseizoenen bij de Buffalo's werd de ster van El Ghanassy tanende. Gent verhuurde de buitenspeler achtereenvolgens aan West Bromwich (2012-2013), Heerenveen (2013-2014) en Al Ain (2014).

In de zomer van 2014 was de maat vol en mocht El Ghanassy transfervrij vertrekken. De tweevoudige Rode Duivel had de clubs echter niet voor het uitkiezen en was bijna een jaar clubloos. In maart 2015 tekende hij bij het Noorse Stabaek, waar KV Oostende hem in januari 2016 wegplukte.

Bij FC Nantes, vorig seizoen zevende in de Ligue 1, komt El Ghanassy landgenoot Joris Kayembe tegen. De nieuwe coach van de Kanaries dit seizoen is Claudio Ranieri.

