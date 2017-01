Dagje hoogspanning voor KV Oostende

Eerst het voetbal zelf. KV Oostende trekt vanavond naar de Luminus Arena waar het de zwakke matchen van de voorbije weken wil vergeten en zich wil plaatsen voor de bekerfinale. Geen makkie, zeker als je weet dat Oostende nog nooit kon winnen in Genk. Maar na de 1-1 uit de heenmatch hoeft KVO eigenlijk niet te winnen, een 2-2-gelijkspel kan genoeg zijn. Maar Oostende zal in de eerste plaats zijn niveau van de laatste weken moeten opkrikken.

En misschien was het de laatste weken wat minder bij KVO door transferbeslommeringen. Al bij al was het windstil met enkel de vroeg aangekondigde nieuwkomer William Dutoit en tester Özkan die een contract kreeg. Maar wellicht volgen er vandaag nog enkele uitgaande transfers. Cyriac is niet opgenomen in de wedstrijdselectie en dat is opmerkelijk. Wellicht regelt hij vandaag zijn transfer. Duitse media melden dan weer dat Wolfsburg resoluut voor revelatie Dimata gaat (al wil KVO hem tot het einde van het jaar houden). Ibrahima Conté wordt wellicht verhuurd aan Waasland-Beveren (al is dat nog niet honderd procent rond) en misschien volgt er wel nog een uitgaande transfer. Maar Marc Coucke zou Marc Coucke niet zijn als hij nog voor een stunt kunnen zorgen. Wellicht trekt Oostende nog een ervaren (linksvoetige) verdediger aan.

(OVG)