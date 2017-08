Tunesisch international versterkt middenveld KV Kortrijk

De 23-jarige Larry Azouni komt over van de Franse tweedeklasser Olympique Nîmes. De verdedigende middenvelder, geboren in Marseille maar met de dubbele nationaliteit Tunesiër en Fransman, debuteerde als 18-jarige voor het eerste elftal van Olympique Marseille. Hij doorliep alle reeksen van de Franse nationale jeugdploegen, maar opteerde vorig jaar toch voor de nationale elf van Tunesië. Azouni verzamelde voorlopig negen caps voor het Tunesisch nationaal team. Op de Africa Cup in januari van dit jaar bereikten de Adelaars van Carthago de kwartfinales.

In drie seizoenen bij Nîmes speelde hij 79 wedstrijden voor Les Crocodiles. Hij groeide er uit tot een absolute sterkhouder en was vorig seizoen goed voor twee doelpunten en drie assists in 31 matchen. Zijn goede prestaties van de laatste jaren zorgden ervoor dat Azouni op heel wat buitenlandse interesse kon rekenen. Onder meer Zulte-Waregem en Standard toonden interesse in het jeugdproduct van L'OM.

Toch kiest hij vandaag voor het Guldensporenstadion. Azouni tekende er een contract voor drie jaar en traint dinsdagmiddag al een eerste keer mee met de Kerels.