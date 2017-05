Thomas Kaminski "Ik wou mij te graag bewijzen"

55 tegengoals in de reguliere competitie, ondertussen ook alweer 22 in de play-offs. De verdediging van KV Kortrijk, de voorbije seizoenen het meest stabiele compartiment, is dit seizoen een ramp. Hoe zou een doelman zich dan voelen? "Het is niet alleen de fout van de keeper dat we zoveel goals binnen kregen", countert Thomas Kaminski.