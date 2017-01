Christof Decraene Opinie

Teddy is on fire

Het is gebeurd. Een quizpresentator zou het niet beter kunnen verwoorden. KV Kortrijk heeft na acht competitienederlagen op rij en tussendoor een oplawaai voor de beker in Eupen nog eens kunnen zegevieren: 2-1 tegen Lokeren. En dat dankt het in niet geringe mate aan Teddy Chevalier.