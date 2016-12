In de strijd om het behoud deed Westerlo een gouden zaak. De Kemphanen haalden het in eigen huis met 4-1 van KV Kortrijk, dat zo amper één op achttien pakt en stilaan in crisissfeer zit. Ganvoula opende de score, De Smet maakte gelijk vanop de stip, maar opnieuw Ganvoula zorgde voor een 2-1 ruststand. Na de pauze maakte Rommens er op het uur 3-1 van, Daems diepte vlak voor het laatste fluitsignaal de score nog uit (4-1).

