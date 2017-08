Sebastien Bruzzese twee maanden out met heupblessure

De 28-jarige Bruzzese viel uit op training met pijn aan de heup. Scanresultaten wezen uit dat de van Club Brugge overgekomen keeper een blessure opliep in de heupbuiger. De medische staf van KV Kortrijk schat dat Bruzzese zeker twee maanden out zal zijn.

KVK wenst zijn tweede doelman op haar website een spoedig herstel. Bruzzese tekende in juni een contract voor drie seizoenen in het Guldensporenstadion. Begin deze week vertrok de Griek Michalis Sifakis definitief naar de Turkse tweedeklasser Samsunspor. Bruzzese maakt logischerwijze de verplaatsing naar KAS Eupen zaterdag niet mee. De jonge Arne Galens (19) zal als doublure voor Thomas Kaminski fungeren.

