Nieuwkomer Azouni zaterdag inzetbaar bij KV Kortrijk, Makarenko nog niet

Dinsdag maakte KV Kortrijk de overstap van de Tunesische international Larry Azouni (23) bekend, een dag later werd ook die van Yevhen Makarenko (26) officieel. Beide spelers werden donderdagmiddag tijdens het wekelijkse perspraatje voorgesteld. Beiden kunnen al redelijk wat adelbrieven voorleggen: Makarenko is een ex-Oekraïens international en speelde met Dinamo Kiev enkele wedstrijden in de Champions League, Azouni, die van de Franse tweedeklasser Nîmes overkomt, is een negenvoudig Tunesisch international.

...