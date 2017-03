Moeskroen dwingt behoud af na 0-2 zege bij KV Kortrijk

Bij KV Kortrijk verdween Tomislav Barbaric naar de bank ten voordele van Vladimir Kovacevic. Het was snel duidelijk dat alleen voor Moeskroen de inzet hoog was in deze partij. De Walen waren het strijdvaardigst, maar mooi voetbal brachten ze niet. Integendeel: de eerste kans was voor de thuisploeg. Een voorzet van Joãozinho bereikte Saadi net niet, in de rebound werd de poging van Idir Ouali afgeblokt. Een goed begin dus van de thuisploeg, maar daar bleef het uiteindelijk bij.

Moeskroen nam het commando volledig over en drukte Kortrijk op de eigen helft terug. Een schot van Trezeguet ging net naast, een poging van Diedhiou over, al moest hij wel uit een erg schuine hoek trappen. Na iets meer dan een half uur viel dan toch de goal. Eerst miste Simic nog een torenhoge kans, maar twee minuten later deed Trezeguet beter. Opnieuw werd de Kortrijkse linkerflank opgerold en de huurling van Anderlecht had alle tijd om binnen te duwen. Moeskroen moest sowieso winnen om nog kans op het behoud te maken en duwde nog even door. Een schot van David Hubert ging naast en op slag van rust had Sifakis een prima redding in huis op een poging van Kabasele. 0-1 was de ruststand.

Tweede helft

Wie na de pauze op beterschap hoopte bij de thuisploeg kwam bedrogen uit . Moeskroen bleef alle initiatief nemen en zat na amper vier minuten helemaal op rozen na een owngoal van Vladimir Kovacevic.

Kortrijk werd volledig gedomineerd door de gretige bezoekers. Moeskroendoelman Delac moest ook na de pauze niet één save verrichten. Dan had zijn overbuur Michalis Sifakis meer werk. Trezeguet had de kans op de 0-3, maar plaatste de bal naast. En op vrije trap toonde Dimitri Mohamed twee keer zijn uitstekende traptechniek, maar evenveel keer had Sifakis een prima redding in huis. Het bleef bij 0-2, waardoor Moeskroen net als vorig seizoen op de slotspeeldag zeker is van het behoud. Westerlo, dat onderuit ging tegen Genk, degradeert.

KV Kortrijk begint over drie weken aan play-off 2, tegenstanders in hun groep worden RC Genk, Lokeren, Eupen, Moeskroen en Roeselare.

