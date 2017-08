KVK-beloften spelen gelijk in eerste bekermatch

Een stevig en duelkrachtig Deinze kwam op achterstand na een knappe combinatie Hoxha-Husrev, die scoorde. De 0-1 aan de rust was niet onverdiend. De tweede helft verliep gelijkopgaand, toch scoorde de thuisploeg de gelijkmaker. KVK klom dan op voorsprong via Hoxha, maar in de laatste minuut stelde Deinze met een afstandsschot nog gelijk.

...