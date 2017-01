KV Kortrijk vindt defensieve versterking in Servië

De centrale verdediger moet alleen nog zijn medische testen afronden, zo bevestigt clubvoorzitter Joseph Allijns donderdag via Twitter. "Als de medische testen ok zijn, is Vladimir Kovacevic speler van KVK", klinkt het.

Kortrijk haalt de 24-jarige Kovacevic weg bij het Servische Vojvodina. Voor die club scoorde hij dit seizoen twee keer in zestien competitiematchen.

De Serviër moet de defensie van de Kerels versterken. KVK stapelt in de competitie de nederlagen op en blijft achter met 0 op 24. In het klassement is Kortrijk weggezakt naar plaats 11.

(BELGA)