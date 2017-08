KV Kortrijk verliest oefenpartij tegen Winkel Sport

KV Kortrijk trad op het eigen oefencomplex Wembley vooral aan met spelers die pas terugkomen uit blessure. Ook een heel aantal nieuwe jongens kreeg de kans om wedstrijdritme op te doen. Zo kwamen onder meer Kagelmacher, Makarenko, Azouni en Budkivskyi aan de aftrap.

Tegen een gemotiveerd Winkel Sport had KVK hun handen vol. De bezoekers counterden snedig en kwamen via Hillewaere op voorsprong. Even later verdubbelden ze zelfs de score: Lucas Rougeaux werkte de bal ongelukkig in het eigen doel. Kagelmacher en Budkivskyi probeerden wel, maar buitenspel en de lat hielden de Kerels van een doelpunt. In het slot van de wedstrijd zette Kage nog een strafschop om. Eindstand: 1-2.