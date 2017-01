KV Kortrijk met vertimmerde ploeg tegen Zulte Waregem

Want alletwee speelden ze de voorbije maanden minder dan hen lief was. Chevalier zat zowel bij het Turkse Rizespor als zijn Franse werkgever Lens de voorbije twee jaar al te vaak op de bank, Van der Bruggen was bij AA Gent niet meer dan een back-up in de ogen van coach Hein Vanhaezebrouck.

"Ik ben terug thuis en dat geeft een goed gevoel", zegt Teddy Chevalier, die van 2013 tot 2015 al in het Guldensporenstadion voetbalde. "Ik wou zelf deze stap maken, dus alles was vrij snel beklonken", aldus de 29-jarige Chevalier. Zaterdagavond speelt Kortrijk de derby tegen de buren van Zulte Waregem, een ex-club van Chevalier. "Dat wordt een droommatch, eentje die ik zeker wil willen."

Ook Van der Bruggen aast op revanche. Al is revanche misschien een overdreven woord. "Ik ben niet rancuneus tegenover AA Gent", zegt de Oost-Vlaming. "Ik heb daar 12,5 jaar gespeeld en het zou jammer zijn om alle mooie momenten die ik daar heb beleefd zomaar van tafel te vegen. Het is nu aan mij om hier bij KV Kortrijk een constante in mijn aantal wedstrijden en in mijn prestaties te leggen."

Na amper drie trainingen wordt Van der Bruggen tegen Zulte Waregem, dat vorige zomer zijn zinnen op de middenvelder had gezet, maar uiteindelijk bot ving, in de basis verwacht. Want Elohim Rolland is geschorst, Birger Verstraete is weg en Gertjan De Mets is ziek. Ook Hervé Kage verzaakte wegens ziekte aan de vrijdagtraining. Veel opties op het middenveld heeft trainer Bart Van Lancker tegen Essevee dus niet. "Onze ploeg zal inderdaad een grondige wijziging ondergaan in vergelijking met voor Nieuwjaar", zegt Van Lancker. "Ook Romain Métanire heeft ons verlaten. Maar met Chevalier en Van der Bruggen hebben we er extra kwaliteit bij. En ik sluit niet uit dat er voor het einde van de transferperiode nog een tot twee spelers bijkomen."

Tegen Zulte Waregem is naast Rolland ook verdediger Samuel Gigot geschorst. Verwacht wordt dat Lucas Rougeaux rechtsachter wordt en dat Nebosja Pavlovic centraal achterin naast Dimitris Goutas komt te staan. En hopelijk voor Van Lancker en KV Kortrijk raakt De Mets alsnog fit, anders wordt met Sarr-Van der Bruggen het een wel heel erg onuitgegeven duo op het middenveld.