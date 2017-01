KV Kortrijk kan tij niet keren in Genk

Bij KV Kortrijk werd de basiself opnieuw grondig door elkaar gegooid in vergelijking met de derby tegen Zulte Waregem afgelopen weekend. Dat Samuel Gigot en Elohim Rolland na schorsing hun plaats weer innamen ten nadele van Pavlovic en De Smet is niet verbazingwekkend. De grootste verrassing kwam er in doel, waar Thomas Kaminski zijn basisplaats moest afstaan aan Michalis Sifakis. Op het middenveld verving Kristof D'Haene Teddy Chevalier.

