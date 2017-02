KV Kortrijk blikt Standard in

Standard begon nochtans goed aan de match maar ook Kortrijk was niet van plan zich in te graven en versierde enkele kansen.

Halverwege de eerste helft moesten de Rouches al wat gas terugnemen en kon Teddy Chevalier de score openen op aangeven van Van der Bruggen.

Ook na de pauze kon Standard niet beter beginnen voetballen. KVK speelde het slim uit en op pass van Chevalier maakte Idriss Saadi er 0-2 van.

Met zijn tweede van de avond bracht de aanvaller de 0-3 op het bord. Even later miste hij nog een unieke kans op een zuivere hattrick maar de 0-3 eindstand was ook al voldoende om het thuispubliek ostentatief van kant te doen wisselen.

(Belga - foto's Belga)