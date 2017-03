Karim Belhocine nu ook officieel hoofdcoach bij KV Kortrijk

Belhocine mocht zichzelf 'Sportief Directeur Voetbalzaken' noemen, daar is woensdag verandering in gekomen.

"Karim start vandaag met de Pro License-opleiding. Op heden zal hij dan ook opereren als hoofdcoach van KV Kortrijk, geassisteerd door Bart Van Lancker", meldden de West-Vlamingen woensdag. Van Lancker, eerder assistent bij onder meer Deinze, AA Gent en Germinal Beerschot, was eind augustus aangesteld als hoofdcoach. Nu wordt hij opnieuw T2.

Kortrijk, de nummer tien in de stand in de Jupiler Pro League, krijgt zondag op de slotspeeldag van de reguliere competitie rode lantaarn Moeskroen over de vloer. Daarna mogen de Kerels - met Belhocine nu ook officieel op de trainersbank - zich tonen in Play-Off II.

(BELGA)