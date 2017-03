Joseph Allijns is formeel: "Tan verkoopt KVK niet"

Vincent Tan is eigenaar van drie voetbalclubs: Cardiff City, FK Sarajevo en sinds mei 2015 KV Kortrijk. Daarnaast heeft de Maleisische miljardair ook nog een ruime participatie in het Amerikaanse Los Angeles FC. Maar blijkbaar wordt het de 65-jarige zakenman te veel en hij zou van zijn voetbalclubs af willen. En dat zou voor de toekomst van KVK geen goed nieuws zijn. Kortrijkvoorzitter Joseph Allijns weerlegt echter de geruchten. "Het klopt dat Vincent Tan het Welshe Cardiff City van de hand wil doen, maar hij wil wel KV Kortrijk behouden", zegt hij. "Dat heeft CEO Ken Choo (rechterhand van Tan, die alle lopende zaken regelt, red.) mij ook bevestigd. Ergens logisch ook, want Kortrijk maakt winst terwijl Cardiff een redelijke schuldenberg heeft."

In de marge verklaarde Allijns, twee jaar geleden nog tegenkandidaat van François De Keersmaecker om bondsvoorzitter te worden, dat hij zich in principe voor de komende bondsvoorzitterverkiezingen geen kandidaat zal stellen.