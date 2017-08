Ex-KV Kortrijk-verdediger keert terug naar thuisland

Zondag legde Rami Gershon, die onder Hein Vanhaezebrouck niet langer eerste keus was in de verdediging van AA Gent, zijn medische testen af bij Maccabi Haifa. De 29-jarige verdediger kwam in 2009 naar België wanneer Standard Luik hem bij Rishon leZion wegplukte.

In de zomer van 2010 later werd Gershon door Standard uitgeleend aan KV Kortrijk. Bij de Veekaa groeide hij uit tot een betrouwbare pion achterin, zowel centraal als op de backpositie. In totaal speelde hij 48 wedstrijden voor KVK, daarin scoorde hij één keer.

In het kampioenenjaar van AA Gent was Gershon basisspeler, maar vooral vorig seizoen liep het veel minder. Dit jaar speelde hij nog geen minuut. Bij Maccabi Haifa komt hij met trainer Guy Luzon een oude bekende uit de Belgische competitie tegen.