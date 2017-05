Contract van KVK-huurling Papazoglou ontbonden bij Roda JC

Roda JC moet in Nederland nog barragewedstrijden spelen om het behoud in de Eredivisie te verzekeren, maar daarvoor rekent het niet meer op Thanasis Papazoglou. Het contract van de spits, die gehuurd wordt van KV Kortrijk, werd met onmiddellijke ingang ontbonden op vraag van trainer Yannis Anastasiou. Opvallend: Anastasiou wordt volgend seizoen in principe opnieuw de coach van Papazoglou in het Guldensporenstadion, tenzij KV Kortrijk er deze zomer in slaagt om Papazoglou te verkopen of opnieuw te verhuren.

(KPL)