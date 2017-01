Coach, waar is die grinta naartoe?

Of beter: wilde. Voorzitter Joseph Allijns was voor aanvang van de match tegen RC Genk dinsdagavond duidelijk: een verlies in Limburg kon hij nog accepteren, tegen Lokeren komende zaterdag is dat not done. Maar als je de KVK-spelers gisteren bezig zag in Genk - er werd amper een kans gecreëerd - is de twijfel op beterschap zaterdag erg groot.

