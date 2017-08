Christophe Lepoint bezorgt KV Kortrijk eerste thuisoverwinning

KV Kortrijk begon met dezelfde elf als de week voordien in Charleroi en de thuisploeg eiste meteen het balbezit op. Het was echter Kortrijkdoelman Thomas Kaminski die de eerste redding moest verrichten. Kortrijk was vooral gevaarlijk via standaardfases van Hannes Van der Bruggen. Na 13 minuten werd Kortrijk voor zijn aanvalslust beloond...