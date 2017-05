Bennard Kumordzi staat dichtbij KV Kortrijk

Dat staat zaterdag te lezen in Het Laatste Nieuws. De bonkige middenvelder is einde contract bij Racing Genk en wil graag nog minstens één seizoen voetballen in de Jupiler Pro League. Als Kumordzi ook volgend seizoen aan de slag blijft in ons land, komt hij in aanmerking om de Belgische nationaliteit aan te vragen. "Ik wil dat doen voor mijn dochtertjes", aldus Kumordzi in HLN. Zijn nieuwe bestemming zou nu KV Kortrijk worden. Daar kan hij met zijn ervaring het vertrek opvangen van onder meer Pavlovic en De Mets.

(JL - foto Belga)