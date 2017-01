AA Gent plukt Samuel Gigot weg bij KV Kortrijk

"Hij is jong, snel, (kopbal)sterk en heeft nog een aanzienlijke progressiemarge", klinkt het in de mededeling van de Gentenaars. "Gigot werd geboren in Avignon en na passages bij het plaatselijke MJC Avignon en US Le Pontet tekende hij zijn eerste profcontract bij de toenmalige tweedeklasser Arles-Avignon. Twee seizoenen en 39 wedstrijden later maakte hij in 2015 de overstap naar België en ging hij bij KV Kortrijk voetballen. Daar kwam hij de voorbije twee seizoenen 52 keer in actie. Hij kwam daarin 2 keer tot scoren en gaf 3 assists."

Samuel Gigot is al de achtste aanwinst voor de Buffalo's in deze wintermercato. Donderdag werd in de Ghelamco Arena de Japanse international Yuya Kubo voorgesteld, een van de duurste aanwinsten ooit bij de club met stamnummer 7.

