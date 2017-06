Kurt Gevaert is de nieuwe voorzitter van KSK Oostnieuwkerke

Op dat moment raakte ook bekend dat Filip Eeckhout na een zestal jaar een stap opzij zet als voorzitter. Voortaan neemt de 48-jarige Kurt Gevaert deze functie op zich. Deze zelfstandige is zeker niet nieuw in de club, want voor zijn passage in De Ruiter was hij al eens lid van de beheerraad van KSKO. Nu stoot hij dus door naar de absolute top, toch blijft hij heel bescheiden in zijn uitspraken.

"Voetbal is al altijd een passie van mij geweest, en zeker als het over Oostnieuwkerke gaat. Tot zes jaar terug zat ik dan ook in de beheerraad van deze club. Na een passage bij De Ruiter ben ik dus nu teruggekeerd naar mijn roots. Ja, als voorzitter alleen al doordat Filip Eeckhout aangaf aan het einde van het vorige seizoen af te haken in deze functie."

En meteen zette je al een stempel op het sportieve gebeuren? "Dat is fel overdreven. Het bestuur, en niet ik alleen, zag dat het vorige verhaal met veel anciens echt wel ten einde was. Er was dan ook nood aan een nieuwe wind. Samen met alle sponsors hebben we extra inspanningen geleverd om een tiental nieuwe spelers aan te werven. Onze bedoeling is nu om zoals vroeger terug jaarlijks te kunnen meestrijden voor de prijzen. Ik wil immers terug beter kunnen slapen dan het vorige seizoen", besluit Kurt lachend.

(SBR)