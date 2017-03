Live KSV Roeselare wist vroege achterstand meteen uit: 1-1, alles blijft mogelijk

19:31

Johan Plancke en Yves Olivier richten zich tot de supporters

Zo'n 24 uur voor de belangrijke wedstrijd tegen Antwerp richten Yves Olivier en Johan Plancke, de twee sterke mannen bij KSV Roeselare, zich nog even tot de supporters op de website van de ploeg.

"Morgen staan we voor één van de belangrijkste wedstrijden in jaren. De terugwedstrijd van de finale zal ongetwijfeld razendspannend worden. Het zal sowieso een avond worden waar vreugde en verdriet aanwezig zullen zijn, alleen weten we nog niet welke emotie voor welke ploeg is weggelegd. Laat ons er alvast samen alles aan doen om aan het langste einde te trekken en een terugkeer naar de Jupiler Pro League te mogen vieren", staat er op ksvr.be.

"Daarnaast mogen we ook niet vergeten welke serieuze stap we dit seizoen al genomen hebben. We wonnen onverhoopt de eerste periodetitel en eindigden in de algemene rangschikking op een fantastische tweede plaats. Iets waar we 'oltegoare' trots op mogen zijn. We gaan er alles aan doen om ook die laatste hindernis te overwinnen. Na het mirakel van Barcelona deze week moet een 'mirakeltje' van Schiervelde zeker ook mogelijk zijn!"

"Morgen zullen de ogen van gans voetbalminnend België op Schiervelde gericht zijn. Wat de uitslag ook mag zijn, hou het sportief en toon wat voor positiefs dat 'oltegoare'-gevoel is. Ga met zijn allen vanaf de opwarming tot de na de wedstrijd achter onze ploeg staan en supporter op een positieve manier."

Ze laten ook weten dat een veldbestorming na afloop sowieso verboden is.