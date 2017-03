KSV Roeselare vol vertrouwen richting cruciale match tegen Antwerp FC

"Barcelona moest vier doelpunten ophalen, wij maar twee. We moeten daar een mentaal voordeel zien uit te halen", klinkt het bij de trainer van KSV Roeselare. "Alles is nog mogelijk en ik ging dan ook met een goed gevoel slapen na de match in Camp Nou tegen PSG. Wij hebben al veel wedstrijden gewonnen dit seizoen en moeten nu kalm blijven en gewoon ons ding doen. Bovendien hebben we onszelf naar het ideale scenario gebracht: we mogen het thuis, voor eigen publiek, proberen af te maken. Velen denken misschien dat Antwerp al voor 80 procent zeker is van eerste klasse A, maar mijn spelers zullen er zaterdag 300 procent voor gaan om dat te verhinderen."

...