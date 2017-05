Het nieuwe contract bindt de kwieke spits tot 2020, met optie op een bijkomend seizoen, aan de club. "Een overeenkomst waarmee we het vertrouwen bevestigen in de toekomst van Emile", klinkt het op de officiële clubsite. Bij KSV Roeselare verscheen Samyn in de laatste drie wedstrijden van de play-offs in de basis. Onder Franky Van der Elst schopte de gewezen jeugdinternational het een jaartje eerder tot twintigtal wedstrijden bij de hoofdmacht.

(SBE)