KSV Roeselare trekt Florent Stevance aan als extra wapen in promotiestrijd

KSV Roeselare is door de eerste periodetitel al zeker van een ticket voor de promotiewedstrijd naar 1A op het einde van het seizoen.

De 28-jarige Florent Stevance komt bij Roeselare opnieuw hoofdcoach Arnauld Mercier tegen. Onder de hoede van zijn landgenoot kende Stevance succesvolle seizoenen in tweede klasse bij Boussou Dour (2013-2014) en Seraing (2014-2015).

Zijn transfer in de zomer van 2015 naar Charleroi werd echter geen voltreffer. Vorig seizoen kwam hij in 24 wedstrijden voor de Carolo's maar tot twee goals. Dit seizoen mocht hij nog geen minuut meespelen in het team van coach Felice Mazzu.

(BELGA)