KSV Roeselare trekt aan het kortste eind bij KRC Genk

KSVR-trainer Arnauld Mercier recupereerde voor de verplaatsing naar play-off 2-favoriet de opnieuw fitte Carlo Damman (vorig weekend nog invaller) en gunde in vergelijking met het treffen met de Waaslanders ook aanvoerder Raphaël Lecomte en linksachter Grégory Grisez een nieuwe basisplaats. Martijn Monteyne begon hierdoor net als Kevin Kis en Godwin Saviour op de bank. Al na vijf minuten moest Coppens zich reppen om een kopbal van Heynen uit doel te houden. De zwoele temperatuur drukte het tempo en grote kansen bleven schaars. Niet toevallig viel de 1-0 op hoekschop: voorzet Heynen en Brabec mocht na dik twintig minuten openen.

Gezapige wedstrijd

Een kunstje dat Mathieu Cornet na een vrije trap van Lecomte aan de overkant vrijwel meteen overdeed. Het evenwicht leek hersteld, maar de Roeselaarse vreugde was van korte duur, want na een nieuwe redding van Coppens lukte Buffel in de herneming een nieuwe Genkse voorsprong. Meteen het laatste wapenfeit van voor de koffie. Ook na de rust kabbelde de wedstrijd gezapig verder. Genk kon controleren en meer dan enkele speldenprikjes leverde dit de Limburgers tot op het uur niet op. Voor Roeslare kwam Ibou nog dicht bij de 2-2, maar na een snelle counter viel ook het laatste doelpunt van de avond aan de overkant. Buffel mocht dit keer aangeven en Boëtius trapte hoog in doel binnen. 3-1 dus en een voor de jongens van Albert Stuivenberg intussen al de achtste play-off-zege op negen.

(SBE)

KSV Roeselare: Coppens, Damman, Schmisser, Zolotic, Grisez, Lépicier, Samyn (61' Godwin), Van Acker (61' Bochet), Brouwers (73' Ibou), Lecomte, Cornet.

Doelpunten: 24' Brabec 1-0, 30' Cornet 1-1, 33' Buffel 2-1, 80' Boëtius 3-1.

Scheidsrechter: Smet.