KSV Roeselare opent seizoen met 1-3-winst bij zwarte beest Tubize

Met van de acht nieuwkomers alleen Borry en Dufour aan de aftrap behield Roeselare-coach Mercier in grote lijnen het vertrouwen in de basiself van voor de zomerstop. Bij Tubize vertrokken sterkhouders Fabre, Keita, Diallo en Mégan Laurent, maar met een goal van uitgerekend Stevance (vorig jaar nog bij KSVR) viel het eerste doelpunt van de avond toch langs thuiszijde. Gevleid, want het balbezit was voor de rust voor Roeselare, dat het leer weliswaar bijna voortdurend in eigen rangen hield maar dat het moeilijk had om de achterover leunende Tubizenaars te ontwrichten. Iets wat op slag van rust op hoekschop wel lukte: Dufour trok voor en Zolotic mocht knikken: 1-1.

Het sein voor de bezoekers om meteen na rust de pressing verder op te drijven. En na een prima kans voor Brouwers was ook de tweede bezoekende treffer van KSVR er eentje op hoekschop. Niet Dufour maar wel Van Acker was nu de aangever van dienst en Lépicier bedankte voor de assist: 1-2. Handspel van Borry dreigde nog even roet in het eten te gooien, maar thuisspeler Schuster wist weinig raad met de door Put toegekende elfmeter en knalde knullig naast. Niet toevallig opnieuw op hoekschop tekende Brouwers voor de uiteindelijke 1-3-eindstand. (SBR)