KSV Roeselare op stage naar... KV Oostende

Komende zondag staat delaatste wedstrijd van de reguliere competitie op het programma. "Een razendspannend slot zal uitwijzen wie onze tegenstander wordt in de finalewedstrijden terwijl ons team gemotiveerd is om met een goed gevoel de laatste voorbereidingsweek in te gaan", klinkt het bij KSVR. "Om de finalewedstrijden in alle sereniteit voor te bereiden trekt de ploeg volgende week naar Oostende voor een ministage. Dinsdag wordt er getraind op de velden van KV Oostende en op woensdagvoormiddag spelen we een oefenwedstrijd tegen datzelfde KVO."

