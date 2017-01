KSV Roeselare laat voorsprong uit handen glippen bij Lommel United

KSVR had het met een lange busrit in de benen moeilijk om uit de startblokken te schieten. Thuisploeg Lommel opende met veel druk naar voor, maar op voorzet van de opnieuw fitte Monteyne - voor het eerst aan de aftrap - was het Mathieu Cornet die de bezoekers op slag van rust op voorsprong trapte.

Haasje-over met Lierse

Een goal waarmee een in het derde kwartier dominanter Roeselare de partij definitief naar zich toe leek te trekken. Maar net als voor de rust was ook het begin van de tweede helft voor de Noord-Limburgers, die er met een treffer van spits Maletic voor zorgden dat alles voorbij het uur te herdoen bleek. In een slotfase waarin de bezoekers de druk probeerden op te voeren maar te weinig tot uitgesproken kansen kwamen, keerde Biebauw nog een ultieme Kempense uitbraak van ex-Cerclist Valcke. Een gelijkspel waardoor wit-zwart in de strijd om de tweede periode - met een wedstrijd extra op de teller - voorlopig haasje-over doet met promotierivaal Lierse, dat het weekend straks afsluit met een uitmatch bij Union.

(SBE-foto Belga)

Lommel United - KSV Roeselare 1-1.

Roeselare: Biebauw, Monteyne, Schmisser, Kompany, Kis, Van Acker (80' Jakolis), Brouwers, Lecomte, Van Eenoo (77' Bochet), Ibou (63' Godwin), Cornet.

Doelpunten: 45' Cornet 0-1, 63' Maletic 1-1.

Gele kaarten: 60' Van Eenoo, 81' Bochet, 86' Kis, 89' Deferm, 90' Cauwenberg.

Scheidsrechter: Vermeiren.