KSKV Zwevezele start interprovinciale eindronde in mineur

Het team van trainer Joris Brewaeys hoopte te starten met een positief resultaat, maar slaagde daar dus niet in. In de eerste helft was de thuisploeg de betere en leidde bij de rust al met 2-0. Wel dreigde Zwevezele een keer via Verhelst, maar de doelman van Heur-Tongeren stond pal. Na de pauze was een beter Zwevezele te zien en Yagan scoorde de aansluitingstreffer, nadat Ngabu een open kans miste. In de slotminuten scoorde de thuisploeg nog tweemaal, zodat de bezoekers met lege handen en overdreven cijfers de verre terugreis mochten aanvatten.

(WD)