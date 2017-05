KSKV Zwevezele geraakt niet voorbij HO Bierbeek

In de eerste helft kwam een goed spelend Zwevezele 0-1 voor. Na een dekkingsfout van de bezoekers volgde een strafschop die door Bierbeek werd binnengetrapt. Dit was meteen de ruststand. Binnen de 10 minuten na de pauze wezen de bordjes reeds 4-1 voor de thuisploeg inclusief een tweede omgezette strafschop. Zwevezele kwam nog terug tot 4-3 en mocht opnieuw puntenloos naar huis terugkeren.

"We waren de betere ploeg gedurende de eerste helft maar in het begin van de tweede helft keken we vlug tegen een grote achterstand aan. Wel kregen we twee strafschoppen tegen die ik sowieso terecht vond. Maar daarna mocht de scheids voor ons ook naar de stip gewezen hebben. Indien dat wel gebeurd was hadden we een grotere kans om terug te keren. We scoorden nog tweemaal maar de tijd was te kort om nog langszij te komen. Bierbeek won tijd door de vele vervangingen en ook floot de ref te vroeg af. We hebben het dus opnieuw niet in eigen handen. Om te promoveren mag Bierbeek de laatste match niet winnen en wij moeten de volle pot pakken tegen Stekene volgende donderdag om 20.30 uur op het veld van SV Oostkamp", deed keepertrainer Patrick Deketelaere het relaas van de wedstrijd.

(WDV)