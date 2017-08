KRC Harelbeke wil rustig seizoen met vernieuwde kern: "Er zit muziek in deze groep"

KRC Harelbeke kon vorig seizoen in zijn maidenjaar in de tweede amateurliga slechts ternauwernood het behoud afdwingen door een zes op zes begin april. Afgelopen lente onderging de kern heel wat wijzigingen en met frisse moed willen de paarshemden sneller zekerheid over het behoud.