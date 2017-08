KRC Harelbeke sneuvelt in Beker van België na strafschoppen

In de vierde ronde van de Croky Cup zorgden tweede amateurklassers Turnhout en Harelbeke voor een leuk spektakel. De partij eindigde na verlengingen op 2-2. Toch konden de Ratten geen droomaffiche afdwingen tegen OH Leuven, want in de strafschoppenreeks won Turnhout met 4-3.