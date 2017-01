Knokke FC zet zegereeks onverstoord verder

De bezoekers kwamen op voorsprong na een ongelukkige owngoal van Pieter Timmerman op het kwartier. De reactie van de thuisploeg bleef echter niet lang uit: Samuel Crispyn bracht zes minuten later de stand opnieuw in evenwicht. Op slag van rust, op een ideaal moment dus, bracht Maxim Vandewalle RKFC op 1-2. Na de pauze pakten de gastheren uit met steriele druk, al bleef de blauwwitte afweer glansrijk overeind. Op minuut 79 lukte Nicholas Tamsin, die overigens na dit seizoen naar Winkel vertrekt met een magistrale vrije trap de 1-3. Petegem had geen reactie meer in huis.

(JPV)