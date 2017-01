KM Torhout verlengt ook met Thomas Goddeeris en Sebastiaan Cordie

Het is momenteel goed toeven bij KM Torhout, de spelers verlengen er gretig de contracten. De club staat momenteel op een mooie vierde stek in tweede amateurklasse en er wordt ook vaak mooi voetbal opgedist. Nadat eerder al heel wat sterkhouders hun contract verlengden doen nu ook Thomas Goddeeris (24) en Sebastiaan Cordie (21) dat.

Goddeeris die in de jeugd van Cercle voetbalde is een flankverdediger, Cordie die nog voor Club voetbalde maar zijn jeugdopleiding afwerkte bij KM Torhout is een centrale verdediger.

De club hoopt ook nog met Jesse Mputu en Kevin Theetaert tot een overeenkomst te komen.

(WVS)