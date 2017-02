KM Torhout 1992 heeft tweede versterking beet

KM Torhout 1992 kon zijn tweede inkomende transfer realiseren. Met deze transfer is het werk van de sportieve cel bijna afgerond. De A-kern telt nu 18 spelers waarvan 2 doelmannen, de gesprekken met een beloftevolle speler uit 1A zijn nog lopende. Trainer Deschodt heeft de bedoeling om de kern dan verder aan te vullen met enkele talentvolle spelers uit de B-kern die momenteel op een mooie tweede plaats staan.

De 28-jarige Janis Coppin komt terug naar de oude stal. De Oostendenaar moet met zijn ervaring het aanvallende compartiment helpen versterken. Janis, een jeugdproduct van Club Brugge, kwam in 2013 al een eerste keer bij KM Torhout 1992 terecht van KFC Dender EH waar hij einde contract was. Eerder speelde hij onder ander ook nog voor Beerschot AC, KSV Roeselare, Zulte Waregem en RAEC Mons.

In 2015 verliet hij onze club om in Tweede Klasse te gaan spelen bij KVV Coxyde, waar hij na de financiële perikelen al na één seizoen de club noodgedwongen terug verliet voor reeksgenoot FC Gullegem. Daar kreeg hij in het begin van het seizoen te kampen met een blessure waardoor hij nog niet veel in actie kon komen, maar die is nu gelukkig verleden tijd. Janis Coppin is volledig terug fit en speelde de laatste wedstrijd de volle negentig minuten bij Gullegem.