Kiano (10) uit Sijsele stond op het heilige gras van Bernabéu

Kiano speelt bij Cercle Brugge en start er volgend seizoen bij de U12. Er trokken nochtans heel wat eersteklassers aan zijn nog jonge mouw. De reden daarvoor: het jonge voetballertje haalde het in oktober vorig jaar - samen met vier andere talenten - van 1.500 andere deelnemers uit de Benelux in de befaamde Real Madrid Football Clinic. Dat is een talentenjacht die de internationale grootmacht elk jaar in heel Europa organiseert. Op die manier hopen ze de nieuwe Cristiano Ronaldo of Gareth Bale te strikken.

Alle ouders hadden tranen in de ogen

En Kiano voelde zich afgelopen weekend zelf eventjes een voetbalster toen hij een plaatsje kreeg in de kleedkamer van de grote jongens. "Ik had het nummer elf gekregen", zegt hij. "En mijn spullen lagen klaar op het bankje van Gareth Bale. Daarbij stond ook een gloednieuw paar voetbalschoenen van Adidas. Het was precies allemaal zoals bij de echte." Het betekende het begin van enkele dolle momenten voor de tiener. Want begeleid met muziek mochten ze het gras in Bernabéu betreden. Er volgde een trainingssessie en daarna een wedstrijd. "Je zoon op dat veld zien komen is onwaarschijnlijk", zegt papa Mario. "Alle ouders hadden daar tranen in de ogen." Kiano: "Het was allemaal nog veel groter dan ik had gedacht. Mijn ploeg won met 5-0 en ik scoorde zelf bijna een mooie goal. Spijtig dat de keeper die bal nog kon pakken."

Bij Cercle blijven

De volgende dag stond er nog een training op het gigantische oefencomplex van Real Madrid gepland. De trainers waren vol lof over de voetbalkunsten van de jonge Cercle-speler. Maar zweven doet die voorlopig niet. "Elke jongen die voetbalt, wil volgens mij bij Real Madrid spelen", zegt hij. "Het is alleszins mijn favoriete ploeg. Maar ik wil eerst nog even bij Cercle blijven." Iets dat papa Mario beaamt. "Het is nog veel te vroeg om over een voetbalcarrière te spreken. Laat hem nog maar even dicht bij huis voetballen. Hij is nu opgemerkt door Real Madrid en als zij dat willen, gaan ze hem wel verder opvolgen."

Ooit nog eens op dat veld

Een wedstrijd van de echte vedetten stond er afgelopen weekend niet op het programma. En omdat de spelers vrijaf hadden, konden ze ook niemand in levende lijve ontmoeten. Maar ondertussen is Kiano weer thuis na een bewogen weekend in Madrid en kijkt hij meer dan tevreden terug. Zijn kast zit goed gevuld met allerlei nieuwe spullen. "Die ga ik zeker aandoen tijdens het eerstvolgende voetbalkamp", zegt hij. "Ik heb enorm genoten en hoop dat ik ooit nog eens op dat veld zal mogen staan."

(TLG)