KFC Varsenare promoveert naar eerste provinciale

De wedstrijd zelf verliep gesloten tot en met. De beide verdedigingen bleven baas over de aanvallers. Na 90 minuten stond nog altijd de brilscore op het bord. Halfweg de eerste verlenging opende Olivier Delcampe de score. Op minuut 114 werd laatstgenoemde van de sokken gelopen in de grote rechthoek. Damy Ide legde aan vanop de stip doch trapte binnen het bereik van gastportier Angelo Vuylsteke. In de tweede verlenging miste Varsenare nog enkele kansen doch aan de overzijde heerste af en toe paniek na doelworstelingen. De 1-0 bleef evenwel overeind. KFC Varsenare is vanaf nu een eerste provincialer.

Prachtig afscheid

Sportief verantwoordelijke Yannick Bousson, het boegbeeld van KFC Varsenare, zal een droom in vervulling gaan. "Wat een afscheid voor een prachtcoach als Jo Cappelle! Die man drukte vijf seizoenen zijn stempel op onze club en gaat nu een andere uitdaging aan in Roeselare. Wij wensen die prachtcoach alle succes toe. Opvolger Rik Bouckaert mag het werk verderzetten."

(JPV)