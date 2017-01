KFC Izegem strijdend ten onder tegen Sparta Petegem

Bij Izegem was Djerdi terug uit blessure, maar Depaepe bleef tussen de palen. Wim Vandoorne zat ziek in bed, hij werd in de basis vervangen door Arne Scheldeman. De eerste grote kans was voor Petegem. Rienes Vanborm troefde Nyoni af, zijn voorzet bereikte Crispijn maar die zag zijn poging net naast gaan. Toen Verheuge slecht ontzette kon Opbrouck aanleggen, maar hij besloot over. Verkindere werd diep gestuurd door Betremieux maar zijn stiftje was niet de goede keuze.

Joye stond aan het eind van een uitgesponnen aanval van de bezoekers maar zijn schot ging over. Tien minuten voor de rust kwam Petegem op voorsprong door Rienes Vanborm. Nyoni blesseerde zich bij deze fase en werd afgevoerd met een open wonde. Opbrouck passeerde even later zijn mannetje en zijn aflegger werd door Verkindere laag gehouden, maar de doelman pareerde met de voet. Even later mocht Opbrouck ook zelf op doel schieten, maar ook hij vond de keeper op zijn weg. En dan valt het doelpunt aan de andere kant. Het was weer Rienes Vanborm die de netten deed trillen en zo voor een 0-2 ruststand zorgde.

Izegem met tien man de betere ploeg

In de tweede helft kwam de eerste dreiging van Izegem. Twee maal lag Sofiane Oumedjeber aan de basis. Zijn laterale aflegger werd door Betremieux over geschoten, zijn steekpas werd door Opbrouck te zwak ingeschoten. Een gemeten pas van Verkindere bereikte Opbrouck, maar die vindt momenteel niet meer met de ogen dicht het doel. De druk hield aan, maar net voor het uur beging Gombami een stevige fout op Joye en die werd met rood bedacht.

Op de counter vond Basyn spits Crispyn maar die besloot naast. Izegem probeerde nog. Betremieux ging voor eigen succes. In plaats van voor te brengen schoot hij in het zijnet. Het sierde Izegem dat het er vol voor bleef gaan. Opbrouck scoorde nog, maar de vlag ging de hoogte in.

Vijf minuten voor tijd viel de aansluitingstreffer toch na een mooie actie tussen Opbrouck en Oumedjeber. Betremieux rondde af. Izegem was met tien man gewoon de betere ploeg. De 2-2 werd na hoekschop van de lijn gehaald. Pyck vond de doelman nog eens op zijn weg. In de slotminuut bezegelde Crispyn met de 1-3 het Izegemse lot.

(WVS)