Karsten Delrue (KFC Izegem) keert terug naar FC Gullegem

Karsten Delrue (27) was een van de jongens die al voor er sprake was van de fusie getekend had bij KFC Izegem. Hij besloot echter niet mee te stappen in het project KFC Mandel United en keert terug op het vertrouwde nest van FC Gullegem.