Jordan Lukaku helpt Lazio aan Italiaanse Super Cup

In het Olympisch Stadion van Rome versloeg Lazio landskampioen én bekerhouder Juventus met 2-3. Jordan Lukaku eiste met een knappe actie en dito assist voor het winnende doelpunt een hoofdrol op.

Lazio klom via Ciro Immobile op een dubbele voorsprong. In de 32e minuut zette de Italiaanse spits een strafschop om, in de 54e minuut kopte hij de 0-2 tegen de netten. Het Italiaanse wonderkind Paulo Dybala maakte in de 85e minuut de aansluitingstreffer en leek met een laat penaltydoelpunt verlengingen uit de brand te slepen.

Dat was echter zonder invallers Jordan Lukaku (ex-KVO) en Alessandro Murgia gerekend. De Belgische linksachter zette zich door tot op de achterlijn, ontweek een glijdende tackle en behield het overzicht om het leer panklaar terug te leggen voor Murgia. De jonge Romein legde de 2-3 eindstand in de slotseconden vast. Voor Lukaku, die het slotkwartier mocht volmaken bij Lazio, is het zijn eerste prijs in Italië.

