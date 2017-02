Hugo Broos schrijft geschiedenis en wint Africa Cup met Kameroen

Na 22 minuten kwam Egypte op voorsprong via Mohamed El Neny. Maar twee invallers deden het tij nog keren. Op het uur kwamen de Ontembare Leeuwen langszij via Nicolas Nkoulou. De verdediger kopte de 1-1 tegen de netten. In de 88e minuut knalde Vincent Aboubakar Kameroen naar het delirium.

Broos bracht Sébastien Siani van KV Oostende en Collins Fai van Standard aan de aftrap. Ze stonden beiden negentig minuten op het veld. Mahmoud 'Trézéguet' Hassan, door Anderlecht uitgeleend aan Moeskroen, werd bij Egypte na 66 minuten naar de kant gehaald door de Argentijn Hector Cuper.

Op de erelijst volgt Kameroen Ivoorkust op. De Kameroeners zijn voor de vijfde keer Afrikaans kampioen, na 1984, 1988, 2000 en 2002. Egypte won de Africa Cup zeven keer: in 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 en 2010. Burkina Faso pakte zaterdag de derde plaats door in de troostfinale Ghana met 1-0 te verslaan.

Hugo Broos is de tweede Belgische trainer die zich wist te plaatsen voor de finale van het Afrikaans landenkampioenschap. In 2013 verloor het Burkina Faso van Paul Put in de eindstrijd met 1-0 van Nigeria.

