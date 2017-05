Hugo Broos neemt Sébastien Siani op in voorselectie voor Confederations Cup

Hugo Broos nam twee spelers uit de Belgische competitie op in zijn voorselectie. Naast Siani is er ook plaats voor Collins Fai van Standard. Jean-Charles Castelletto, momenteel door Club Brugge uitgeleend aan de Franse tweedeklasser Red Star Paris, is een nieuwkomer. Voor aanvang van de Africa Cup had bondscoach Hugo Broos te kampen met een groot aantal vedetten die afhaakten. De meeste van hen zijn er ook nu niet bij. Enkel doelman Onana (Ajax) en middenvelder Anguissa (Marseille) keren terug in de selectie. Van toppers als Matip (Liverpool) en Choupo-Moting (Schalke 04) is nog steeds geen spoor.

Kameroen is in de groepsfase van de Confederations Cup, die van 17 juni tot 2 juli gespeeld wordt in Rusland, ingedeeld in groep B Zuid-Amerikaans kampioen Chili, Aziatisch kampioen Australië en wereldkampioen Duitsland.