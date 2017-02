Hugo Broos en zijn 'Ontembare Leeuwen' ontvangen door Kameroense president

"Jullie hebben de meest geduchte en meest ervaren teams verslagen", aldus de trotse president. Ook Hugo Broos werd bedankt voor zijn "uitstekende werk".

"De Ontembare Leeuwen zijn terug van weggeweest", ging de president verder. "Niemand gaf ons een kans in Gabon. Maar als een echt team, met veel doorzettingsvermogen en liefde voor het vaderland hebben jullie gewonnen. Niets kon jullie stoppen."

Na de toespraak van de president kregen de spelers en teamleden een eremedaille. Vervolgens volgde een parade door de straten van hoofdstad Yaoundé. Door hun zege in de Africa Cup nemen Broos en co volgende zomer deel aan de Confederations Cup in Rusland. De andere deelnemers aan die competitie zijn Australië, Chili, Mexico, Nieuw-Zeeland, Portugal, Duitsland en gastland Rusland. (BELGA)