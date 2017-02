Hugo Broos (en Siani van KVO) stunten zich met Kameroen een weg naar de finale van de Africa Cup

Kameroen won in zijn halve finale met 2-0 van Ghana, de verliezend finalist in 2015. Hugo Broos is na Paul Put, in 2013 met Burkina Faso, de tweede Belgische trainer ooit die zich plaatst voor de finale van het Afrikaans Landenkampioenschap.

Gesloten wedstrijd

In een gesloten eerste helft viel er weinig gevaar te noteren. Jordan Ayew, dinsdag nog van Aston Villa naar Swansea getransfereerd, mikte de beste poging voor Ghana rakelings naast. Ook na de pauze meden beide teams het risico tot na 72 minuten Michael Ngadeu-Ngadjui profiteerde van een misverstand in de Ghanese defensie en Kameroen op voorsprong trapte. Ghana reageerde nog met een schot van opnieuw Ayew, maar kon niet meer scoren. Kameroen deed dat in de toegevoegde tijd wel nog eens. Bassogog legde de eindstand vast op 2-0.

Bij Ghana stond met Franck Acheampong (Anderlecht) één speler uit de Jupiler Pro League in de basis. Bij Kameroen waren er dat met Sebastien Siani (Oostende) en Collins Fai (Standard) twee. Ook Arnaud Djoum, die voor verschillende Belgische jeugdelftallen speelde en op de loonlijst van Brussels en Anderlecht stond, stond aan de aftrap.

Zondag finale

De kwalificatie voor de finale van de Africa Cup is een verrassing voor het team van Hugo Broos. Broos moest voor het tornooi immers afrekenen met het forfait van liefst acht basisspelers. Zij bleven liever bij hun clubs, ondanks het feit dat ze niet geblesseerd waren. Kameroen en Egypte spelen zondag om 20 uur de finale van de 31e editie van de Africa Cup. Egypte schakelde woensdag na strafschoppen Burkina Faso uit.

(Belga)